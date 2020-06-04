«Только за деньги»: Гном Гномыч снялся в пробном ролике в духе «Ералаша»
Саша Плющенко с мамой разыграл сценку, в которой капризничает и не хочет сниматься за игрушки.
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Фото, видео: Instagram @gnomgnomych
Семилетний сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Саша, больше известный как Гном Гномыч, поделился с подписчиками в Instagram сокровенной мечтой. Мальчик признался, что очень хочет сняться в киножурнале «Ералаш». Он даже придумал небольшой сюжет и снял пробный ролик. Помогала ему в этом звездная мама.
«Я люблю „Ералаш“ и мечтаю там как-нибудь сняться. Придумали на ходу с мамой сюжет. Вот, что из этого вышло! Это первый и единственный дубль! Не судите уж строго», — попросил Саша Плющенко.
В ролике мама за кадром уговаривает его принять участие в домашних съемках за игрушки. Мальчик отказывается, заявляя: «Только за деньги!». Тогда Рудковская осторожно просит в кредит.
Поклонники единодушно выразили восхищение ребенком, найдя его очень артистичным.
«Молодец, хорошо на камеру работает. Давайте больше интересных сюжетов»
«Умница. Правильная позиция»
«Актерское мастерство на высоте!» — расточали комплименты фанаты.
Тема отказа от съемок выбрана Гном Гномычем не случайно. До этого его родители снимали много видео для различных челленджей, привлекая к этому процессу и маленького Сашу. Не так давно 5-tv.ru рассказывал, как Саша Плющенко проявил характер, оставив родителей танцевать на камеры вдвоем.
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