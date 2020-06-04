На протяжение всего режима самоизоляции юморист Максим Галкин и его семья беспрекословно следовали советам правительства, а также рекомендациям медиков, оставаясь дома ради собственной безопасности.

Однако, как только стало понятно, что власти постепенно снимают ограничения, тут же наметил список дел, приняться за который необходимо «прямо сегодня и прямо сейчас». И возглавлял его, вероятно, долгожданный поход к парикмахеру-стилисту.

Этим радостным событием Галкин даже поделился со своими подписчиками в Instagram, выложив селфи из салона красоты. За услугой артист, предположительно, обратился к специалисту из Подмосковья, поскольку в столице данный вид деятельности пока запрещен. При этом, Максим проявил всю ответственность, демонстрируя, что надел медицинскую маску и даже перчатки.

«Ну…» — неоднозначно и загадочно подписал пост юморист.

Instagram @maxgalkinru

В комментариях поклонники лишь порадовались за Галкина, отметив, что «хоть кто-то возвращается к привычной жизни».

«Четкий парень! Молодец! А экипировка какая!»

«Самая желанная стрижка 2020 года! Наконец-то приведет себя в порядок!»

«Ох, кому-то очень повезло!»

«Круто как!» Я тоже об этом мечтаю…» — откликнулись фолловеры.

Ранее 5-tv.ru показал, как Максим Галкин в образе Ренаты Литвиновой рассказывает об «ужасах самоизоляции».