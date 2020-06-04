Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Якутия» вылетел из Хабаровска в Анадырь, однако до пункта назначения не долетел. Воздушное судно внепланово совершило посадку в якутском аэропорту.

«Самолет по техническим причинам поменял направление и сел в Якутске», — цитирует ТАСС источник в экстренных службах.

В пресс-службе воздушной гавани Якутска подтвердили, что следовавший на Анадырь Boeing действительно приземлился в городе около 9 часов утра по московскому времени. В аэропорту подчеркнули, что посадка лайнера прошла нормально.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за плохого самочувствия пассажира самолет, летевший из Иркутска в Москву, экстренно сел в аэропорту Кемерово.