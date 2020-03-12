Самолет, летевший из Иркутска в Москву, экстренно сел в Кемерово — видео

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Ниса Мурзанаева
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Причиной незапланированной посадки называют плохое самочувствие пассажира.

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Фото, видео: ТАСС/ Джапаридзе Михаил, РИА Новости

Самолет, летевший из Иркутска в Москву, экстренно сел в Кемерово. Об этом сообщает РИА Новости. Известно, что причиной незапланированной посадки лайнера авиакомпании S7 стало плохое самочувствие пассажира.

Через полтора часа после вылета из Иркутска 58-летнему гражданину, находящемуся на борту, стало плохо с сердцем. В самолете находился доктор, который оказал пострадавшему первую медицинскую помощь и заявил о том, что последнему срочно нужно в больницу. Командир экипажа принял решение посадить воздушное судно в кемеровском аэропорту.

После успешной посадки почувствовавшего себя плохо мужчину встретила бригада врачей. В ближайшее время остальные пассажиры отправятся в столицу на том же самолете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самолет, вылетевший из Москвы в Ростов-на-Дону, совершил экстренную посадку.

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