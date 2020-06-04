Путин поручил Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье
Президент РФ обратил внимание на рост числа заболевших в регионе.
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Фото, видео: ТАСС / Станислав Красильников, 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ развернуть военный госпиталь для лечения инфицированных коронавирусом в Забайкальском крае. Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
«Хотел бы обратить внимание на рост числа заболевших в Забайкальском крае, динамика там пока сложная, и с учетом этого нужно максимально быстро помочь региону, и прежде всего, конечно, речь идет о возможностях системы здравоохранения», — сказал российский лидер.
Владимир Путин отметил, что Минобороны РФ неоднократно привлекалось для борьбы с COVID-19 как внутри страны, так и за границей.
«Министерству обороны в сжатые сроки и с хорошим качеством удалось построить 16 госпиталей в разных регионах», — добавил президент РФ.
В настоящий момент для помощи в борьбе с коронавирусом Минобороны РФ перебрасывает в Забайкалье полевой госпиталь на 100 коек. Подробнее о ситуации в регионе рассказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
«Эпидемиологическая ситуация у нас непростая, нестабильная. Существует риск увеличения количества заболевших. Я обратился к президенту. Нам уже помогали средствами защиты, нам помогали денежными средствами, специалистами здравоохранения Москвы. И в этой ситуации мы обратились, чтобы развернуть дополнительные койки», — сказал он.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поручил направить московских медиков в регионы.
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