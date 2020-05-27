Путин поручил направить московских медиков в регионы

Президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина направить московских медиков в регионы, которые нуждаются в помощи.

«Я бы попросил вас направить в регионы бригады московских медработников. Это востребовано в Дагестане, Ингушетии, в Забайкалье, а также во Владимирскую и Псковскую область», — сказал глава государства.

Сергей Собянин пообещал Владимиру Путину, что в ближайшее время в Псковскую и Владимирскую области будут направлены врачи из Москвы, а также лекарства и аппараты ИВЛ. Глава города отметил, что ситуация с распространением коронавируса в столице стабилизируется.

«В целом должен сказать, что мы, на мой взгляд, контролируем ситуацию, и я уверен, что она будет только улучшаться в Москве», — заявил Собянин.

Владимир Путин высоко оценил действия мэра Москвы Сергея Собянина и его команды. Об этом лидер заявил во время рабочей встречи с главой города.

«Мы с вами в постоянном контакте. Видел, как вы переживали, как работала ваша команда. Вы действовали на опережение, не теряли времени. Ситуация по Москве, как и в целом в стране, стабилизировалась», — сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собянин заявил о необходимости сохранения режима самоизоляции в столице.