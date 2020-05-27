Путин поручил направить московских медиков в регионы

|
Ниса Мурзанаева
22

Мэр Москвы уже пообещал в ближайшее время командировать бригады врачей в Псковскую и Владимирскую области.

Путин поручил направить московских медиков в регионы

Фото: Известия / Зураб Джавахадзе

Президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина направить московских медиков в регионы, которые нуждаются в помощи.

«Я бы попросил вас направить в регионы бригады московских медработников. Это востребовано в Дагестане, Ингушетии, в Забайкалье, а также во Владимирскую и Псковскую область», — сказал глава государства.

Сергей Собянин пообещал Владимиру Путину, что в ближайшее время в Псковскую и Владимирскую области будут направлены врачи из Москвы, а также лекарства и аппараты ИВЛ. Глава города отметил, что ситуация с распространением коронавируса в столице стабилизируется.

«В целом должен сказать, что мы, на мой взгляд, контролируем ситуацию, и я уверен, что она будет только улучшаться в Москве», — заявил Собянин.

Владимир Путин высоко оценил действия мэра Москвы Сергея Собянина и его команды. Об этом лидер заявил во время рабочей встречи с главой города.

«Мы с вами в постоянном контакте. Видел, как вы переживали, как работала ваша команда. Вы действовали на опережение, не теряли времени. Ситуация по Москве, как и в целом в стране, стабилизировалась», — сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собянин заявил о необходимости сохранения режима самоизоляции в столице.

+22° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 29%
71.06
-0.08 77.91
0.12
ТОП-5 самых отвратительных бойфрендов по знаку зодиака

Последние новости

16:34
Собянин предложил разрешить москвичам гулять по графику «в тестовом режиме»
16:25
Путин поручил направить московских медиков в регионы
16:21
«Кто эти люди?» — Ким Кардашьян показала семейное фото 11-летней давности
16:10
«Вы действовали на опережение, не теряли времени» — Путин о работе Собянина в период пандемии
16:09
Как Санкт-Петербург отмечает 317-й день рождения
16:01
Саммиты БРИКС и ШОС перенесены из-за пандемии коронавируса

Сейчас читают

Вам и не снилось: какие алименты получит Пелагея после развода с Телегиным
ТОП-5 имен, обрекающих мужчин на вечные несчастья и страдания
ТОП-5 самых отвратительных бойфрендов по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок