Размер пособия на первого ребенка увеличится вдвое

Уже с этого месяца граждане, у которых родился первый ребенок, в том числе неработающие мамы, а также те, кто оказался временно без работы, начнут получать увеличенные вдвое выплаты. Из Резервного фонда правительства на эти цели выделено восемь миллиардов рублей. Об этом сегодня сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.

«Также правительством был принят целый комплекс мер, в том числе, увеличен максимальный размер пособий по безработице. Причем всем, кто был уволен и признан безработным с 1 марта, пособия за апрель–июнь текущего года будут выплачены в максимальном размере. Также потерявшим работу родителям установлены дополнительные выплаты на несовершеннолетних детей. Чтобы обеспечить эти социальные выплаты безработным, правительство выделит регионам более 56 миллиардов рублей», — сказал премьер-министр РФ.

Речь шла и о поддержке отечественных производителей. Кабмин, как сказано, намерен ввести обязательные квоты на закупки российских товаров. Мера направлена на совершенствование системы госзакупок. В ближайшее время соответствующий законопроект собираются направить в Госдуму.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Мишустин поручил проанализировать практику применения ограничений из-за COVID-19. Премьер-министр РФ приказал акцентировать внимание на положениях, касающихся прав и интересов граждан.