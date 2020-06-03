Мишустин поручил проанализировать практику применения ограничений из-за COVID-19

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Алиса Старжевская
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Премьер-министр РФ приказал акцентировать внимание на положениях, касающихся прав и интересов граждан.

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Фото, видео: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин поручил изучить практику применения нормативных правовых актов в области борьбы с распространением коронавируса.

Такое поручение он возложил на Минюст РФ, Минздрав РФ и Роспотребнадзор по итогам заседания Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением COVID-19, отмечается на сайте кабмина.

При этом премьер-министр приказал обратить особое внимание «на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан». Итоговый доклад должен быть представлен в кабмин до 8 июня.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Правительство РФ представило Общенациональный план восстановления экономики, направленный, в том числе и на сохранение доходов россиян. Антикризисные меры включают более 500 мероприятий, на которые планируют направить около пяти триллионов рублей.

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