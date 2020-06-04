Варвара Караулова не сможет выходить из дома по ночам девять лет

|
Сергей Зеленский
48

24-летняя бывшая студентка МГУ, пытавшаяся примкнуть к террористам, теперь будет отмечаться в полиции дважды в месяц.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: URA.RU/TASS / Владимир Андреев, 5-tv.ru

Кунцевский суд Москвы установил административный надзор в отношении Варвары Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство»* и освобождена условно-досрочно. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

Решение суда будет действовать до 27 апреля 2029 года и подразумевает запрет бывшей студентке МГУ находиться вне места жительства с 23:00 до 06:00 мск, если это не связано с работой. Кроме того дважды в месяц 24-летняя девушка обязана являться в территориальный ОВД для регистрации.

В мае 2015 года Караулова втайне от родителей вылетела из Москвы в Стамбул. В Турции ее встретили и перевезли на конспиративную квартиру в Килисе, позднее она была задержана сотрудниками спецслужб при незаконном пересечении границы. Девушку удалось вернуть на родину через месяц, и вскоре она была арестована.

В декабре 2016 года она была приговорена к 4,5 года колонии общего режима, а в апреле 2019 года ее условно-досрочно освободили. После выхода на свободу Варвара Караулова рассказала, что стыдится своего поступка — попытки примкнуть к террористам.

* — запрещена в РФ.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
69.02
0.68 77.32
0.70
ТОП-4 самых назойливых знака зодиака

Последние новости

22:45
Русская жена экс-игрока «Спартака» пожаловалась на угрозы из-за цвета кожи мужа
22:33
Несовершеннолетняя модель обнаружила свои фото на странице эскортниц
22:21
«Всех бы спасли»: Запашный отозвался об «опасном» фото Бородиной с тигрицей
22:09
ПВО Сирии отразили атаку ВВС Израиля над городом Масьяф
21:53
Варвара Караулова не сможет выходить из дома по ночам девять лет
21:28
Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых звезд

Сейчас читают

ТОП-4 самых назойливых знака зодиака
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок