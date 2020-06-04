Варвара Караулова не сможет выходить из дома по ночам девять лет

Кунцевский суд Москвы установил административный надзор в отношении Варвары Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство»* и освобождена условно-досрочно. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

Решение суда будет действовать до 27 апреля 2029 года и подразумевает запрет бывшей студентке МГУ находиться вне места жительства с 23:00 до 06:00 мск, если это не связано с работой. Кроме того дважды в месяц 24-летняя девушка обязана являться в территориальный ОВД для регистрации.

В мае 2015 года Караулова втайне от родителей вылетела из Москвы в Стамбул. В Турции ее встретили и перевезли на конспиративную квартиру в Килисе, позднее она была задержана сотрудниками спецслужб при незаконном пересечении границы. Девушку удалось вернуть на родину через месяц, и вскоре она была арестована.

В декабре 2016 года она была приговорена к 4,5 года колонии общего режима, а в апреле 2019 года ее условно-досрочно освободили. После выхода на свободу Варвара Караулова рассказала, что стыдится своего поступка — попытки примкнуть к террористам.

* — запрещена в РФ.