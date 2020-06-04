Эмин Агаларов рассказал, как перенес COVID-19

Прошло всего несколько недель с того момента, как певец и бизнесмен Эмин Агаларов огорошил фанатов новостью о разводе с моделью Аленой Гавриловой, как вдруг — новая сенсация. Певец заявил, что «на ногах» перенес COVID-19, пишет «Экспресс газета».

Во время одной из прямых трансляций Агаларов рассказал, что сначала даже не почувствовал, как подхватил инфекцию. Однако вскоре все-таки слег с температурой. Правда, к счастью, совсем ненадолго — только на семь дней.

Эмин также признался, что мечтает о встрече с наследниками — сыновьями Али и Микаилом, а также дочерьми Афиной и Аминой. Последнюю артист удочерил будучи в отношениях с первой супругой — дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой. Музыкант давно не видел отпрысков, поскольку находился в длительной самоизоляции.

«Зато теперь у меня есть антитела!» — нашел единственный плюс во всей ситуации с COVID-19 певец.

Instagram @eminofficial

В числе прочего, Агаларов поведал, что с нетерпением ждет окончания пандемии и полного снятия ограничений, чтобы отправиться на модный музыкальный фестиваль «Жара», который должен, предварительно, состояться в период с 29 июля по 2 августа 2020 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, с кем после развода Эмина и модели Алены Гавриловой живет их общая дочь.