Эмин Агаларов рассказал, как перенес COVID-19

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Виктория Андреева
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Известный музыкант и бизнесмен признался, что сначала не обращал внимания на схожие с коронавирусом симптомы.

Эмин Агаларов рассказал, как перенес COVID-19

Фото: Instagram @eminofficial

Прошло всего несколько недель с того момента, как певец и бизнесмен Эмин Агаларов огорошил фанатов новостью о разводе с моделью Аленой Гавриловой, как вдруг — новая сенсация. Певец заявил, что «на ногах» перенес COVID-19, пишет «Экспресс газета».

Во время одной из прямых трансляций Агаларов рассказал, что сначала даже не почувствовал, как подхватил инфекцию. Однако вскоре все-таки слег с температурой. Правда, к счастью, совсем ненадолго — только на семь дней.

Эмин также признался, что мечтает о встрече с наследниками — сыновьями Али и Микаилом, а также дочерьми Афиной и Аминой. Последнюю артист удочерил будучи в отношениях с первой супругой — дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой. Музыкант давно не видел отпрысков, поскольку находился в длительной самоизоляции.

«Зато теперь у меня есть антитела!» — нашел единственный плюс во всей ситуации с COVID-19 певец.

Instagram @eminofficial

В числе прочего, Агаларов поведал, что с нетерпением ждет окончания пандемии и полного снятия ограничений, чтобы отправиться на модный музыкальный фестиваль «Жара», который должен, предварительно, состояться в период с 29 июля по 2 августа 2020 года. 

Ранее 5-tv.ru рассказал, с кем после развода Эмина и модели Алены Гавриловой живет их общая дочь.

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