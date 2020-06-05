В Миннеаполисе прошло прощание с убитым Джорджем Флойдом

В Миннеаполисе сотни людей прощаются с афроамериканцем Джорджем Флойдом. Его смерть вызвала масштабные протесты недовольных полицейским произволом по всему миру.

Отдать дань памяти погибшему пришли не только его близкие, но и правозащитники, знаменитости и политики. Мэр Миннеаполиса приклонил колени у гроба и разрыдался. На церемонии было объявлено об учреждении стипендии имени Флойда. Деньги пойдут на помощь афроамериканцам, желающим получить образование.

Тем временем, беспорядками охвачена половина штатов. Владельцы бизнеса в разных городах США с оружием в руках встают на защиту своих магазинов и кафе. Выступления против расизма давно превратились в бесконтрольные погромы и мародерство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что большую популярность в сети набирает ролик 2012 года против расизма, котором приняла участие жена британского принца Гарри Меган Маркл.