«Я не потерплю»: Меган Маркл рассказала о том, как столкнулась с расизмом

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Алиса Старжевская
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Видео, в котором девушка поделилась, какие унижения ей пришлось пройти, обрело популярность на фоне протестов в США.

«Я не потерплю»: Меган Маркл рассказала о том, как столкнулась с расизмом

Фото: PA Wire/PA Images

В сети набрало популярность видео, в котором Меган Маркл рассказала о том, как столкнулась с расизмом. На фоне массовых протестов в США из-за убийства афроамериканца, этот ролик получил широкое обсуждение.

Как проясняет Insider, видео с осуждением расизма было снято в 2012 году в рамках кампании «Я не потерплю…», когда Маркл снималась в «Форс-мажорах». В ролике она в белой футболке с надписью «Я не потерплю расизма» на своем примере рассказывает, каково это — быть ребенком смешанного брака.

«Многие люди не понимают, какие у меня корни, поэтому часто я чувствовала себя как муха на стене. Некоторые оскорбительные словечки или обидные шутки и прозвища, которые я слышала, очень сильно меня ранили», — заявила Маркл.

Скриншот с YouTube @ Access

Меган также призналась, что однажды ее маму обозвали неприличным словом, что ее очень сильно ранило. Девушка рассказала, что желает, чтобы «мир поменялся к лучшему».

«Люди относились бы ко мне по-другому, если бы знали, какие у меня корни», — считает Маркл.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в ООН призвали к независимому расследованию столкновений полицейских и протестующих в США. Всего в ходе массовых протестов, возникших после убийства в результате жесткого задержания полицейскими афроамериканца, погибли 11 человек. К протестам присоединяются и другие страны, в том числе Финляндия, Великобритания и Австралия.

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