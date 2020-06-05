Волочкова готова оплатить лечение мужчине, который назвался ее бывшим любовником

Роман жителя Твери Владислава Фоменко с Анастасией Волочковой — плод его больного воображения, заявила порталу Starhit.ru адвокат балерины Юлия Вербицкая-Линник.

Как писал 5-tv.ru, предприниматель объявил себя бывшим возлюбленным балерины и возможным отцом ее ребенка. В доказательство он привел два фото, на которых запечатлен вместе с Волочковой в ее особняке. По его словам, он состоял в отношениях со звездой в 2014 году и даже ушел ради нее из семьи. Спустя пять месяцев после знакомства та якобы сообщила ему, что беременна. В прошлом месяце бизнесмен заявил СМИ, что хочет знать о судьбе его предполагаемого ребенка, поскольку иными способами не может связаться с Анастасией.

Артистка отвергла слова Фоменко и указала: этот человек не бизнесмен, а обыкновенный строитель, который занимался ремонтом ее дома, и никаких отношений, кроме деловых, между ними быть не могло. Как сообщается, мужчина уже начал зарабатывать деньги на имени «возлюбленной» — как минимум, получил приглашение на ток-шоу.

В окружении Волочковой заговорили, что балерина может подать на Владислава в суд за попытку очернить ее репутацию. Вербицкая-Линник уточнила: прежде чем судиться, нужно оценить оппонента на адекватность. Фоменко эту проверку не прошел.

«Мы рекомендуем ему обратиться в специализированное учреждение, где ему выпишут правильные таблетки. Анастасия готова даже оплатить его лечение по доброте душевной», — сказала представитель балерины.

Снимки же, которые приложил мужчина в качестве доказательства своих слов, — лишь дружеская реклама его фирмы, на которую согласилась Волочкова. Однако, по словам адвоката, на добро Фоменко не ответил добром.

«Она в благодарность сфотографировалась с ним, разместила снимок в своем Instagram, чтобы привлечь к его компании новых клиентов. И вот что получила в ответ. Так теперь этот человек ко всему прочему еще и требует вернуть деньги за отделочные работы, которые ему якобы тогда не заплатили», — сказала Вербицкая-Линник.

Ранее 5-tv.ru писал, что представитель Волочковой рассказала об отношениях балерины и спасителя ресторана Pushkin в США.