Представитель Волочковой рассказала об отношениях балерины и спасителя ресторана Pushkin в США

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Виктория Андреева
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Владелец ресторана русской кухни в Сан-Диего Айк Газарян пытался покорить сердце балерины несколько лет назад.

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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович, 5-tv.ru

Пресс-секретарь балерины Анастасии Волочковой Наталья Ракицкая прокомментировала информацию о том, что артистка когда-либо состояла в отношениях со спасителем русского ресторана Pushkin Айком Газаряном от гневных демонстрантов в США.

В беседе с 5-tv.ru женщина отметила, что Волочкова никогда не общалась с бизнесменом, за исключением того случая, когда пара принимала участие в съемках передачи «Давай поженимся». Более того, пресс-секретарь утверждает, что Анастасия не вспомнила бы о нем, если бы не публикации в СМИ.

«Сняли номер и разбежались. Никто ни с кем ничего. Не знакома», — заявила возмущенная Ракицкая.

Новость о том, что владелец ресторана Pushkin, расположенного в Сан-Диего, Айк Газарян является бывшим «женихом» известной балерины пронзила СМИ буквально на днях. Демонстранты, борющиеся за справедливость в США устроили погромы, изуродовав витрины многих магазинов и питейных заведений. Газарян же, не страшась активистов, вышел на защиту собственного бизнеса вместе с друзьями. Вооруженных мужчин с русскими лицами уже успели окрестить «русской мафией».

Узнав о подвиге мужчины, русские поклонники Волочковой тут же увидели в нем до боли знакомую личность. Как выяснилось, в 2011 году Айк проявил «героизм», не побоявшись побороться за сердце балерины в программе «Давай поженимся».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известный телеведущий назвал Анастасию Волочкову «лгуньей», поскольку артистка якобы выдумала нового любовника.

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