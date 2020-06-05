Скончалась ведущая Радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина

В возрасте 52 лет скоропостижно скончалась теле- и радиоведущая, ведущая Радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина.

«Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей», — сообщил печальную новость муж Юлии и редактор Радио «Комсомольская правда» Андрей Норкин, сообщает KP.RU.

Причина смерти не уточняется. Прощание с Юлией Норкиной пройдет 6 июня в 13:30 на Новодеревенском кладбище в Пушкине.

Юлия Норкина родилась в 1967 году. На Радио «Комсомольская правда» она вела эфиры вместе со своим мужем, с которым работала также и на других радиостанциях. У нее осталось четверо детей.

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