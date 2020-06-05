Супруга Овечкина показала, как их полуторагодовалый сын играет в хоккей
Жена знаменитого хоккеиста похвасталась, как маленький Сережа ловко отправляет шайбы в ворота.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака
Гнев и конфликты: астролог предупредил об опасностях грядущих летних затмений
Дарья Мороз показала фото дочери от Богомолова с младшей тетей
Фото, видео: Instagram @nastyashubskaya
Жена хоккеиста Александра Овечкина — Анастасия Шубская решила, что сын должен идти по стопам отца и устроила с ним дома тренировку. Она выложила в свой профиль в Instagram сторис, на котором полуторагодовалый Сережа клюшкой ловко забивает шайбы в детские ворота. Причем мальчику явно нравится этот вид спорта.
Судя по сторис, у сына Овечкина в генах заложено быть хоккеистом: мальчик не промахнулся и забил все шайбы.
Анастасия после каждого точного удара поддерживала сына возгласом — «Браво!».
У Анастасии и Александра двое сыновей. Первый мальчик — Сережа родился в 2018 году. А буквально недавно супруга известного хоккеиста родила второго наследника. Его назвали Ильей. Об этом сообщает «Утро.ру».
Малыш родился в США, где и живет вся семья. Счастливый отец семейства поделился радостной новостью с подписчиками в своем профиле в Instagram.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Овечкин опубликовал трогательное фото с сыновьями.
Читайте также
77%
-0.39 77.97
0.65
Нашли ошибку?