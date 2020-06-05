Супруга Овечкина показала, как их полуторагодовалый сын играет в хоккей

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Алиса Старжевская
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Жена знаменитого хоккеиста похвасталась, как маленький Сережа ловко отправляет шайбы в ворота.

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Фото, видео: Instagram @nastyashubskaya

Жена хоккеиста Александра Овечкина — Анастасия Шубская решила, что сын должен идти по стопам отца и устроила с ним дома тренировку. Она выложила в свой профиль в Instagram сторис, на котором полуторагодовалый Сережа клюшкой ловко забивает шайбы в детские ворота. Причем мальчику явно нравится этот вид спорта.

Судя по сторис, у сына Овечкина в генах заложено быть хоккеистом: мальчик не промахнулся и забил все шайбы.

Анастасия после каждого точного удара поддерживала сына возгласом — «Браво!».

Instagram @nastyashubskaya

У Анастасии и Александра двое сыновей. Первый мальчик — Сережа родился в 2018 году. А буквально недавно супруга известного хоккеиста родила второго наследника. Его назвали Ильей. Об этом сообщает «Утро.ру».

Малыш родился в США, где и живет вся семья. Счастливый отец семейства поделился радостной новостью с подписчиками в своем профиле в Instagram.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Овечкин опубликовал трогательное фото с сыновьями.

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