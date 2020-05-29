«Дочки не хватает»: Овечкин опубликовал трогательное фото с сыновьями

Хоккеист Александр Овечкин поделился с подписчиками своей радостью. Недавно он стал папой во второй раз, причем еще одного сына. И вот его жену Анастасию выписали из роддома, так что Александр безмерно счастлив, ведь его малыш теперь дома, и он может нянчиться с ним, сколько захочет.

Хоккеист выложил в своем профиле в Instagram снимок, где он вместе с двумя сыновьями: один малыш лежит в люльке, а второй стоит рядом со звездным отцом.

«Это наше с тобой счастье, наши малыши, которые на этом фото первый раз вместе. Наше все, наша жизнь…спасибо тебе, моя родная, за наших сыновей!!! Очень вас люблю!!! Я здесь самый счастливый (орфография и пунктуация сохранены — Прим.ред.)», — написал хоккеист.

Instagram @aleksandrovechkinofficial

Фанаты умилились потомству Александра Овечкина, поздравили его с пополнением в семействе и отметили, что для полного счастья им с Анастасией осталось родить девочку.

«Александр, дочки не хватает»;

«Саня, счастья тебе с Настей и твоим мужчинам!»

«Поздравляем с сыночком! Классные сыновья», — написали подписчики.

Прокомментировал пост и резидент Comedy Club Павел Воля.

«Мужики», — написал комик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экстрасенс рассказала, сколько будет у Александра Овечкина детей.