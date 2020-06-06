Традиционный «Последний звонок» состоялся на Сахалине и Курилах
Местные власти решили, что эпидемиологическая обстановка позволяет отметить праздник не в онлайн-формате без риска для здоровья школьников.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Красноухов, 5-tv.ru
В Петербурге сегодня открылись церкви, соборы и мечети. Правда, прихожанам все же придется соблюдать санитарные требования: обязательны маски и перчатки, а также соблюдение безопасной дистанции. С утра у храмов дежурили прихожане. Но, вопреки опасениям, большого скопления людей не было.
А на Сахалине и Курилах прошли первые в стране «Последние звонки» не в онлайн-формате. Местные власти решили — обстановка позволяет отметить праздник без риска для здоровья. Время мероприятий, правда, сократили почти вдвое. В помещениях пришлось надевать маски и перчатки.
«Шикарно! Просто вот лучше настроения нет! Последний звонок, последний наш день, последний день, когда я стою в своем строю. Родной класс и воспоминания, с которыми уйдем во взрослую жизнь», — делится впечатлениями выпускница-2020.
В Приморье откроют для посещения зоопарки, если сотрудники и посетители будут соблюдать меры безопасности. Маски, перчатки и дозаторы с антисептиком — обязательны.
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