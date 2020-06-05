Сын Максима Галкина предложил папе перекрасить их семейный замок

Максим Галкин выложил новое забавное видео с участием своего сына Гарри. Маленький мальчик захотел перекрасить их семейный замок в черный цвет и предложил эту идею своему звездному папе. Гарри, видимо, пересмотрел фильмов про вампиров и злодеев, и ему захотелось, чтобы их огромный загородный дом был похож на один из таких замков, которые мы привыкли видеть в ужастиках.

«Папочка, если бы ты перекрасил замок. Тогда он был бы весь черный и страшный. Ты бы вышел на крышу, грозно засмеялся и сказал — это мой замок!» — пофантазировал малыш.

Конечно, вряд ли Максим Галкин решится на смену дизайна замка, но, судя по видео, идея Гарри его позабавила и, может, даже пришлась ему по душе.

«Надо будет попробовать», — подписал видео телеведущий. При этом он поставил забавный хэштег: «Граф Дракула Ершовского поселения».

Instagram @maxgalkinru

Телеведущий часто выкладывает различные видео со своими двойняшками Лизой и Гарри в Instagram. А вот его супруга — Алла Пугачева редко делится подробностями личной жизни. Примадонна почти ничего не выкладывает в свои социальные сети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лиза и Гарри порадовали публику новым шоу.