День за днем Гарри и Лиза Галкины придумывают все новые и новые развлечения, чтобы порадовать себя и верных поклонников. Кажется, дети Примадонны Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина от рождения наделены нескончаемой энергией! Впрочем, звездных родителей это только забавляет.

Так, всего несколько часов назад в Instagram артиста появилось очередное видео под таинственным названием «Кунг-фу».

«Дамы и господа! Мы сегодня вам расскажем о самом лучшем кунг-фу!», — задорно произносит Лиза в кадре и камера быстро перемещается в то место, где стоит ее любимый брат, держа в руках панели из пенопласта.

«Вот как надо! Вот как надо! Все! На мелкие кусочки!», — громко хохоча произнес Гарри, «разбив» о голову импровизированные кирпичики.

Instagram @maxgalkinru

Забавное видео спустя пять часов после публикации уже собрало более 700 тысяч просмотров и еще несколько тысяч отметок «мне нравится». В комментариях фолловеры признавались, что это лучшее шоу из всех, что им когда-либо доводилось увидеть.

«Лиза так задорно смеется! Чудо!»

«Прелестные дети! Умные, добрые, не зазнавшиеся!»

«Галкины — просто топчик! Я в шоке!»

«А у девочки талант ведущего!» — обращались к Пугачевой и Галкину подписчики.

К слову, старания малышей оценили и коллеги звездной четы. Ирина Салтыкова, Виктория Боня и даже Игорь Крутой выразили свое восхищение Лизе и Гарри.

Ранее 5-tv.ru показал трогательное видео, где Лиза и Гарри Галкины объясняют звездным родителям, что означает всероссийский праздник — День защиты детей.