«Галкины — просто топчик!» — «мастера кунг-фу» Лиза и Гарри порадовали публику новым шоу
Дети Примадонны не перестают восхищать общественность удивительными домашними сценками.
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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
День за днем Гарри и Лиза Галкины придумывают все новые и новые развлечения, чтобы порадовать себя и верных поклонников. Кажется, дети Примадонны Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина от рождения наделены нескончаемой энергией! Впрочем, звездных родителей это только забавляет.
Так, всего несколько часов назад в Instagram артиста появилось очередное видео под таинственным названием «Кунг-фу».
«Дамы и господа! Мы сегодня вам расскажем о самом лучшем кунг-фу!», — задорно произносит Лиза в кадре и камера быстро перемещается в то место, где стоит ее любимый брат, держа в руках панели из пенопласта.
«Вот как надо! Вот как надо! Все! На мелкие кусочки!», — громко хохоча произнес Гарри, «разбив» о голову импровизированные кирпичики.
Забавное видео спустя пять часов после публикации уже собрало более 700 тысяч просмотров и еще несколько тысяч отметок «мне нравится». В комментариях фолловеры признавались, что это лучшее шоу из всех, что им когда-либо доводилось увидеть.
«Лиза так задорно смеется! Чудо!»
«Прелестные дети! Умные, добрые, не зазнавшиеся!»
«Галкины — просто топчик! Я в шоке!»
«А у девочки талант ведущего!» — обращались к Пугачевой и Галкину подписчики.
К слову, старания малышей оценили и коллеги звездной четы. Ирина Салтыкова, Виктория Боня и даже Игорь Крутой выразили свое восхищение Лизе и Гарри.
Ранее 5-tv.ru показал трогательное видео, где Лиза и Гарри Галкины объясняют звездным родителям, что означает всероссийский праздник — День защиты детей.
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