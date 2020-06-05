«Как девочка!» — Пугачева в черном купальнике восхитила фанатов стройной фигурой

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Алиса Старжевская
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Поклонники Примадонны не перестают восхищаться ее внешним видом.

«Как девочка!» — Пугачева в черном купальнике восхитила фанатов стройной фигурой

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Знаменитая российская певица Алла Пугачева любит удивлять своих поклонников фотографиями, на которых 71-летняя звезда выглядит не только моложе своего возраста, но и дает фору многим юным звездам эстрады.

Недавно фанаты Аллы Борисовны нашли фото, сделанное три года назад во время отдыха в Юрмале, где Пугачева отдыхала вместе со своим мужем, Максимом Галкиным, и разместили находку на официальной странице фан-клуба Примадонны в Instagram.

На фото звезда загорает на солнце, лежа на шезлонге в закрытом черном купальнике и черных сланцах с бантиком в цвет, а сам снимок сопровождается шутливым комментарием Максима Галкина, который сфотографировал супругу в момент релаксации.

«Любимая загорает. Снял исподтишка — не любит, когда ее фотографируют», — написал тогда юморист.

 
 
 
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Публикация от Алла Пугачева (@allapugacheva_prima)

В свою очередь, поклонники пришли в восторг от стройных ножек Пугачевой и оставили большое количество восхищенных комментариев, отметив, что годы над звездой не властны.

«Выглядит превосходно. Молодые завидуйте»;

«Как девочка!»;

«Красоточка! Берите пример!», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Нюша вызвала фурор среди своих подписчиков, сфотографировавшись в леопардовом купальнике.

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