«Ты такая аппетитная»: Нюша сразила фанатов снимком в леопардовом купальнике

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Алиса Старжевская
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Жаркое фото певица опубликовала в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @nyusha_nyusha

Популярная певица Анна Шурочкина, известная под псевдонимом Нюша, сразила фанатов своей фигурой. Певица опубликовала в своем профиле в Instagram жаркий снимок, где она позирует на пляже в откровенном купальнике с леопардовым принтом. Причем позу Нюша выбрала такую, которая демонстрирует ее стройную фигуру.

Помимо этого, певица решила немного украсить снимок и добавила яркие фильтры, а также летающих бабочек в фотошопе.

Instagram @nyusha_nyusha

Фотографию Нюша сопроводила цитатой из книги Рэя Бредбери «451 градус по Фаренгейту».

«Красавица, тебе очень идет купальник»;

«Ваааауч, какая красята. Фигура просто отпад»;

«Ты такая аппетитная»;

«Ню, ты почему такая огненная? Вот да, вот ответь на этот вопрос?! Слишком красивая», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники заподозрили Нюшу в романе с Егором Кридом.

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