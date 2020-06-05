ТОП-5 имен, носители которых притягивают удачу

|
Алиса Старжевская
1 142

Ученые рассказали, как зовут «счастливчиков» по жизни.

ТОП-5 имен, носители которых притягивают удачу

Фото: www.globallookpress.com © Jörg Lange

Про некоторых людей часто говорят — он счастливчик, ему во всем везет. Многие списывают это на карму, кто-то на удачный знак зодиака, кто-то же скажет, что человек родился под счастливой звездой.

Оказывается, многое зависит от того, как зовут человека. Ученые определили пять имен, носители которых всегда приманивают к себе удачу.

Анастасия

Женщины с этим именем очень стойкие духом. Их не сломят никакие невзгоды. Анастасии очень активны, дружелюбны и великодушны. Доброта, которую они несут людям, возвращаются к ним обратно.

Елизавета

Лизы влиятельны, властны и очень амбициозны. При этом они очень щедры, великодушны и заботливы. Они спокойно принимают все трудности жизни и легко с ними справляются.

Иван

Говорят, что у носителей этого имени есть ангел-хранитель, который их оберегает от неприятностей и притягивает удачу. Поэтому Иванам очень везет по жизни.

Николай

У Николаев очень сильный характер, и они легко находят общий язык с окружающими. Помимо этого, само имя Николай заряжено удачей и успехом. Оно помогает носителям этого имени добиваться высоких результатов в карьере и других видах деятельности.

Милана

Женщины с этим именем очень талантливы, ответственны и постоянно находятся в поиске чего-то нового и интересного. Они всегда готовы прийти на помощь и оказать поддержку. Именно эти качества помогают Миланам устроить себе успешную жизнь, рассказывает канал Яндекс. Дзен.

Ранее 5-tv.ru называл ТОП-6 красивых и популярных имен, значения которых шокируют любого.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
68.63
-0.39 77.97
0.65
ТОП-5 имен, носители которых притягивают удачу

Последние новости

20:21
Михаил Кокшенов умер в клинике, где лечилась Надежда Бабкина
20:11
«Ни одного рубля из бюджета»: «Норникель» устранит последствия разлива топлива
20:03
«Мы с ним были одной группы крови»: Пашутин тяжело переживает смерть Кокшенова
19:52
Пластический хирург, пациентка которого скончалась после операции, арестован в Петербурге
19:41
Румынский сапожник создал обувь для поддержания безопасной дистанции
19:33
Репетиции парадов в честь 75-летия Победы начались в российских регионах

Сейчас читают

Смерть отца, наркотики и алкоголь. Экс-супруга Ромы Жукова рассказала, как певец превратился в тирана
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок