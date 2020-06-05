В России создают первую в мире винтовку, стреляющую на семь километров

Первая в мире снайперская винтовка DXL-5, способная поражать цели на максимальной дальности семь километров, разрабатывается в России. Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор Lobaev Arms Владислав Лобаев.

По его словам, оружие действительно является уникальным. Сейчас самой дальнобойной является винтовка «Сумрак». Она может стрелять на два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной. DXL-5 должна показать усовершенствованные результаты.

«Сейчас мы работаем над винтовкой и патроном с дальностью рекордной стрельбы шесть-семь километров и уверенной стрельбы — три километра. Предварительное название проекта — DXL-5, к этому семейству относятся такие наши изделия, как DXL-4 «Севастополь» и DXL-3 «Возмездие«», —пояснил Лобаев.

Как отметил эксперт, по-настоящему прорывным нововведением в новой снайперской винтовке является ее патрон, который будет отличаться большим размером и более высокой скоростью.

Планируется, что новое оружие будет изготовлено в начале 2021 года, однако пандемия COVID-19 может отложить назначенные сроки.

Комментируя создание новой винтовки, директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что ее создание — весьма амбициозная цель и выразил надежду, что она будет достигнута.

«На начальном этапе в адрес этой компании было много критики, а сейчас винтовки Лобаева знают во всех ключевых ЧВК и спецподразделениях разных армий и их можно встретить в различных горячих точках планеты. Так что хочется верить, что у них все получится», — рассказал военный политолог «Известиям».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в США оценили эффективность «странного» российского патрона.