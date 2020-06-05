Как подростку из Хакасии удалось стать номинантом престижной голливудской кинопремии?

Юный артист из Хакасии вошел в шорт-лист престижной голливудской кинопремии. По значимости — это тот же «Оскар», но только для совсем еще молодых коллег по цеху. Свою первую роль Добромир Машуков сыграл с Дольфом Лундгреном в боевике «Ускорение». В свои 11 лет он успел поработать со звездами мировой величины — Робертом Де Ниро и Морганом Фриманом.

Оказаться на знаменитой фабрике звезд в таком окружении — мечта любого взрослого актера. Как это удалось подростку из Абакана, узнала корреспондент МИЦ «Известия» Елена Норкунайте. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как менялась премия «Оскар» с 1929 года и до наших дней. Фильмы-рекордсмены, главные скандалы и исчезнувшие номинации — самые яркие события главной кинопремии мира.