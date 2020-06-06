Стала известна причина смерти Юлии Норкиной
Радиоведущая «Комсомольской правды» скончалась в возрасте 52 лет.
Фото: Instagram @norkinntv
Причиной смерти 52-летней Юлии Норкиной стал инфаркт. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» сообщил ее друг, историк Евгений Спицын.
«Видимо, нервное напряжение, связанное с одним из детей, и плюс все эти коронавирусные дела, они вызвали эмоциональный стресс. Случился инфаркт», — сказал он.
О смерти Юлии Норкиной 5 июня в соцсетях сообщил ее супруг известный телеведущий Андрей Норкин. Вместе с женой он также работал на радио «Комсомольская правда». Последний эфир ведущая провела 26 апреля. Она принимала участие в радиомарафоне, посвященном врачам-героям. У Юлии остались четверо детей.
Церемония прощания с радиоведущей состоится 6 июня в Московской области на Новодеревенском кладбище.
Ранее 5-tv.ru писал, что коллеги и зрители пытаются поддержать потерявшего супругу Андрея Норкина.
Читайте также
88%
-0.39 77.97
0.65
Нашли ошибку?