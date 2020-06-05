Коллеги и зрители пытаются поддержать потерявшего супругу Андрея Норкина

Многочисленные коллеги телеведущего Андрея Норкина, а также преданные зрители выражают соболезнования в связи со скоропостижной кончиной его супруги Юлии — радиоведущей «Комсомольской правды».

О смерти жены Норкин 5 июня сообщил в соцсетях, опубликовав трогательный пост о том, что ее «больше нет здесь, в этом мире». Как уточняет «Экономика сегодня», накануне, во время записи выпуска политического ток-шоу «Место встречи» на одном из федеральных каналов, ее ведущий Норкин неожиданно покинул студию.

Помимо журналистов, шокированы новостью о кончине Юлии и политики. Депутат Госдумы Оксана Пушкина опубликовала в Twitter совместные фото с Юлией в студии и назвала произошедшее «горем».

Twitter @OPushkina

Россияне со всей страны также выражают соболезнования.

Twitter @_9473945166282

Twitter @1Mw4AZ2toXpAX5i

Twitter @slavafromsiber1

Теперь коллег и зрителей беспокоит, как сам 51-летний телеведущий переживет потерю. Весной 2019 года он был вынужден взять паузу в работе после того, как ему стало плохо прямо в студии. Врачи констатировали у него гипертонический криз.

Юлия Норкина (в девичестве — Рыбакова) родилась в 1967 году. В 1992 году начала работать на одной из столичных радиостанций, где познакомилась с будущим мужем. У Юлии остались четверо детей. Сын Александр, родившийся в 1986 году в первом браке, дочь Александра, появившаяся на свет в 1995 году, а также сыновья Артем и Алексей, которых пара усыновила в 2002 и 2004 году, соответственно. Известно, у мальчиков одна и та же мать. В 2019 году у Норкиных родился внук Дмитрий.

Twitter @Avdotia_Astr

Ранее коллега покойной журналистки радиоведущая «Комсомольской правды» Елена Афонина назвала ее «одним из самых честных людей».