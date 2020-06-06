Екатерина Варнава поссорилась с новым бойфрендом

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Алиса Старжевская
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Сейчас у пары «день тишины».

Екатерина Варнава поссорилась с новым бойфрендом

Фото: Instagram @kativarnava

Екатерина Варнава призналась, что поссорилась со своим новым молодым человеком Константином Мякиньковым. Об этом сообщают Дни.ру.

Артистка редко делится с фанатами подробностями своей личной жизни. Но в этот раз в своем интервью актрисе Агате Муцениеце звезда приоткрыла завесу тайны.

По словам Екатерины Варнавы, конфликт с ее возлюбленным произошел не из-за режима самоизоляции, который испортил отношения многих пар. Дело в том, что двум творческим людям иногда бывает тяжело вместе.

«Возможно, мы первый раз сегодня поругались. Не из-за пандемии. Просто тяжело двум творческим единицам. Когда дело доходит до чего-то непонятного для меня, когда я вовремя не почувствовала или не так поняла, то чувствую себя некомфортно, меня начинает метать в разные стороны», — объяснила звезда.

Екатерина Варнава также добавила, что ей не нравится так себя чувствовать. И уточнила, что сейчас у них с молодым человеком «день тишины», но она считает, что в начале отношений это даже полезно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Варнава рассмешила соцсети «безумными» танцами.

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