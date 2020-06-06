Группа Этери Тутберидзе начала первые тренировки на льду после двухмесячного перерыва. Тренировки проходят в Новогорске. Об этом сообщает Газета.ru.

В социальных сетях появилось видео прокатов фигуристок Анны Щербаковой и Алены Косторной. Сначала девушки еле держались на коньках, держались за бортик и не могли выполнить ни одного трюка. Однако спустя несколько дней уже выполняли тройные тулупы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Team Tutberidze (@teamtutberidze_) 5 Июн 2020 в 11:01 PDT

Сама Этери сейчас находится на двухнедельной самоизоляции после возвращения из США 31 мая. Сейчас ее фигуристок курируют коллеги по тренерскому штабу — Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.

Также в Новогорске сейчас приступили к тренировкам Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Их основной тренер Марина Зуева сейчас проживает в США и не имеет возможности прибыть сейчас в Подмосковье. Поэтому пару курирует олимпийский чемпион Сочи Максим Траньков.

Конечно, все спортсмены сдали тесты на коронавирус и находились на двухнедельной самоизоляции, чтобы приступить к тренировкам.

Группа Евгения Плющенко вместе с Александрой Трусовой сейчас ожидает результатов теста, чтобы начать первые прокаты на льду в Кисловодске.

Также в Кисловодск для тренировок уже прибыла группа Евгения Рукавицына (наставника Дмитрия Алиева) и Светланы Соколовской — тренера Александра Самарина.

А вот коллектив Алексея Мишина, который тоже должен был прибыть в Кисловодск, решил остаться в Санкт-Петербурге. Тренер входит в группу риска, поэтому было принято решение дождаться открытия родного катка «Юбилейного».

Примерно 8–10 июня группа Мишина, куда входят Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Анастасия Гулякова и Андрей Лазукин, начнет свои первые тренировки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигуристка Александра Трусова впервые рассказала, почему ушла от Тутберидзе к Плющенко.