Группа Этери Тутберидзе начала первые тренировки на льду
Все спортсмены сдали тест на коронавирус и соблюли двухнедельный режим самоизоляции.
Фото: ТАСС / Сергей Бобылев
Группа Этери Тутберидзе начала первые тренировки на льду после двухмесячного перерыва. Тренировки проходят в Новогорске. Об этом сообщает Газета.ru.
В социальных сетях появилось видео прокатов фигуристок Анны Щербаковой и Алены Косторной. Сначала девушки еле держались на коньках, держались за бортик и не могли выполнить ни одного трюка. Однако спустя несколько дней уже выполняли тройные тулупы.
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Сама Этери сейчас находится на двухнедельной самоизоляции после возвращения из США 31 мая. Сейчас ее фигуристок курируют коллеги по тренерскому штабу — Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.
Также в Новогорске сейчас приступили к тренировкам Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Их основной тренер Марина Зуева сейчас проживает в США и не имеет возможности прибыть сейчас в Подмосковье. Поэтому пару курирует олимпийский чемпион Сочи Максим Траньков.
Конечно, все спортсмены сдали тесты на коронавирус и находились на двухнедельной самоизоляции, чтобы приступить к тренировкам.
Группа Евгения Плющенко вместе с Александрой Трусовой сейчас ожидает результатов теста, чтобы начать первые прокаты на льду в Кисловодске.
Также в Кисловодск для тренировок уже прибыла группа Евгения Рукавицына (наставника Дмитрия Алиева) и Светланы Соколовской — тренера Александра Самарина.
А вот коллектив Алексея Мишина, который тоже должен был прибыть в Кисловодск, решил остаться в Санкт-Петербурге. Тренер входит в группу риска, поэтому было принято решение дождаться открытия родного катка «Юбилейного».
Примерно 8–10 июня группа Мишина, куда входят Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Анастасия Гулякова и Андрей Лазукин, начнет свои первые тренировки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигуристка Александра Трусова впервые рассказала, почему ушла от Тутберидзе к Плющенко.
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