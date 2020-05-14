Фигуристка Трусова впервые сказала, почему ушла от Тутберидзе к Плющенко

15-летняя фигуристка Александра Трусова впервые прокомментировала свой переход к тренеру Евгению Плющенко. Об этом непростом для нее поступке она написала в Instagram.

«Я приняла решение на следующем отрезке пути начать сотрудничество с Евгением Викторовичем Плющенко. Для меня он не только великий спортсмен, но прежде всего выдающаяся личность и настоящий человек, который принял все вызовы, выстоял и победил. Я остаюсь благодарной своим учителям, наставникам и тренерам, которые работали со мной до этого момента», — отметила спортсменка.

Instagram @avtrusova

Среди своих наставников она перечислила Ольгу Щевцову и Ларису Мелкову, Александра Волкова и Анну Цареву. Отдельные слова благодарности она нашла для своего последнего тренера.

«И, конечно, благодарю Этери Георгиевну Тутберидзе, которая, не считаясь со временем и обстоятельствами, буквально отдавала мне все лучшее и ценное, что у нее есть. Уверена, у меня еще будет возможность подарить моему великому тренеру не один букет ее любимых цветов», — написала фигуристка.

До этого момента о решении Трусовой перейти к нему писал сам Евгений Плющенко. Это вызвало целый скандал в мире фигурного катания. Так, олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказал предположение, что Трусова ощущала себя обделенной у Тутберидзе. Хореограф Алексей Железняков, работающий под руководством Этери Тутберидзе, назвал решение юной спортсменки «ножом в спину» для ее наставницы.

Как писал 5-tv.ru, Плющенко обвиняли в том, что он переманил чемпионку, но фигурист отверг эти обвинения.

Александра Трусова — одна из звездных фигуристок нового поколения Этери Тутберидзе. Девушке всего 15 лет, но она уже дважды выиграла юниорский чемпионат мира, а в своем первом взрослом сезоне одержала несколько побед.