Воспитательница частного детского сада задушила годовалую девочку из-за плача (18+)
Вопиющий инцидент произошел на днях в украинском Запорожье.
Закрыть
Смотрите также:
Шокирующие кадры: жительница Харькова обезглавила собственную дочь
Пьяный водитель снес на зебре коляску с ребенком в украинском Энергодаре — шокирующие кадры
Порошенко пришел на допрос в ГБР Украины с тремя детьми — видео, фото
Молдавский политик обвинил Порошенко в убийстве собственного брата — видео
Украинский десантник погиб в схватке с экс-главой «Правого сектора»* в Одессе
Максакова наконец назвала имя убийцы экс-депутата Вороненкова
Фото, видео: ТАСС / Сергей Стариков, Facebook @Вартові еспресо
Воспитательница частного детского сада на Украине задушила подушкой годовалую девочку из-за плача. Как сообщают местные СМИ, вопиющий инцидент произошел на днях в квартире одного из домов в Запорожье и попал в поле зрения камеры видеонаблюдения.
51-летняя женщина обустроила в своем трехкомнатном жилище детское учреждение. При этом никаких разрешительных документов предприимчивая хозяйка оформлять не стала.
Утром в злополучный день воспитатель, по всей видимости, устала от плача годовалой воспитанницы и накрыла ее лицо подушкой. На кадрах видно, что в этот момент рядом играют другие дети. Совершив злодеяние, предполагаемая преступница вынесла погибшую малышку из комнаты.
Известно, что правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Камчатке родители морили голодом младенцев-двойняшек. Один ребенок погиб.
Читайте также
63%
-0.39 77.97
0.65
Нашли ошибку?