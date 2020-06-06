Воспитательница частного детского сада задушила годовалую девочку из-за плача (18+)

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Василий Заика
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Вопиющий инцидент произошел на днях в украинском Запорожье.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Стариков, Facebook @Вартові еспресо

Воспитательница частного детского сада на Украине задушила подушкой годовалую девочку из-за плача. Как сообщают местные СМИ, вопиющий инцидент произошел на днях в квартире одного из домов в Запорожье и попал в поле зрения камеры видеонаблюдения.

51-летняя женщина обустроила в своем трехкомнатном жилище детское учреждение. При этом никаких разрешительных документов предприимчивая хозяйка оформлять не стала.

Утром в злополучный день воспитатель, по всей видимости, устала от плача годовалой воспитанницы и накрыла ее лицо подушкой. На кадрах видно, что в этот момент рядом играют другие дети. Совершив злодеяние, предполагаемая преступница вынесла погибшую малышку из комнаты.

Известно, что правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Камчатке родители морили голодом младенцев-двойняшек. Один ребенок погиб.

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