Воспитательница частного детского сада задушила годовалую девочку из-за плача (18+)

Воспитательница частного детского сада на Украине задушила подушкой годовалую девочку из-за плача. Как сообщают местные СМИ, вопиющий инцидент произошел на днях в квартире одного из домов в Запорожье и попал в поле зрения камеры видеонаблюдения.

51-летняя женщина обустроила в своем трехкомнатном жилище детское учреждение. При этом никаких разрешительных документов предприимчивая хозяйка оформлять не стала.

Утром в злополучный день воспитатель, по всей видимости, устала от плача годовалой воспитанницы и накрыла ее лицо подушкой. На кадрах видно, что в этот момент рядом играют другие дети. Совершив злодеяние, предполагаемая преступница вынесла погибшую малышку из комнаты.

Известно, что правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Камчатке родители морили голодом младенцев-двойняшек. Один ребенок погиб.