На Камчатке родители морили голодом младенцев-двойняшек. Один ребенок погиб

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Василий Заика
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Вопиющий инцидент произошел в городе Вилючинск.

На Камчатке родители морили голодом младенцев-двойняшек. Один ребенок погиб

Фото: www.globallookpress.com / Ute Grabowsky/photothek.net via

Родители морили голодом четырехмесячных младенцев-двойняшек на Камчатке. Как сообщили в региональном СК, вопиющий инцидент произошел в городе Вилючинск.

По версии следствия, 35-летний мужчина и 23-летняя женщина в период с конца мая по 4 июня находились в запое. Все это время их дети — мальчик и девочка находились в квартире без должного присмотра.

«В течение четырех дней не осуществляли кормление детей, никому не поручали присмотр за детьми, подвергали их голоду, не обеспечивали их гигиену, в связи с чем, малолетние находились в социально-опасном положении», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении горе-родителей было возбуждено уголовное дело по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Оставление в опасности».

Пострадавшие малыши были доставлены в городскую больницу в тяжелом состоянии. Впоследствии, по данным ТАСС, вечером 5 июня мальчик скончался. В настоящее время устанавливается точная причина гибели ребенка. Состояние девочки врачи оценивают как удовлетворительное. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что утопившую детей жительницу Камчатки приговорили к 15 годам колонии.

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