ТОП-4 мифов о хлебе по мнению диетолога и один неожиданный аргумент «за»

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Алиса Старжевская
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Эксперт объяснила, почему этот продукт важен для организма.

ТОП-4 мифов о хлебе по мнению диетолога и один неожиданный аргумент «за»

Фото: Zuma\TASS

Диетолог Мария Ситтель перечислила пять заблуждений о хлебе, которые закрепились в людском сознании. Об этом сообщает сайт KP.RU.

Большинство из нас уверены, что черный хлеб полезнее белого. Однако польза определяется количеством цельного зерна в продукте, а не его цветом. Поэтому, по словам эксперта, лучше всего цельнозерновой хлеб.

Также бытует мнение, что от хлеба толстеют. Но диетолог уверяет — все зависит от количества и от вашего образа жизни. Если вы едите много хлеба и мало двигаетесь, то, скорее всего, это приведет к появлению лишних килограммов.

Помимо этого, многие думают, что в хлебе содержатся плохие углеводы. Однако это очередной миф. Мария Ситтель объяснила — цельнозерновой хлеб помогает уменьшить колебания сахара в крови и позволяет оставаться дольше сытыми. А значит вы не употребите лишние калории.

Диетолог также добавила, что не стоит относить хлеб к неполноценной пище. Даже бутерброд способен насытить организм.

В качестве аргумента, призывающего больше употреблять хлеб в пищу, Ситтель назвала заботу о климате. По ее мнению, для выращивания зерна мало оказывает на него влияния, а производство из него хлеба требует минимальное количество воды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врач предупредила россиян об опасности поедания старого картофеля.

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