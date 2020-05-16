Врач предупредила россиян об опасности поедания старого картофеля

Все россияне любят картофель, однако весной к этому продукту стоит относиться с осторожностью. Об этом рассказала врач-диетолог, научный сотрудник ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова.

Новый урожай картошки будет только осенью, а сейчас в магазинах можно найти исключительно импортные сорта из южных стран, которые далеко не всем нравятся. В таких условиях многие предпочитают доедать прошлогодние запасы. Однако в старом картофеле кроется опасность: прорастая, он лишается витамина С и накапливает токсичное вещество под названием гликоалкалоид соланин.

«В больших дозах это вещество обладает токсическим действием. Если его много употребить, это может вызвать даже пищевое отравление: тошноту, рвоту, диарею. Но именно в больших концентрациях. Если мы едим картошку, которая стала сморщенной, появились небольшие глазочки, то отравиться мы этой картошкой не можем, потому что концентрация соланина не настолько высока», — цитирует Денисову радио Sputnik.

По словам диетолога, минимизировать вредное воздействие старого картофеля на организм можно, если соблюдать четыре простых правила.

Отваривать, а не запекать или жарить начавшую прорастать картошку; Чистить картофель от кожуры, глазочков, ростков и так далее. Дело в том, что в них содержится больше всего вредного соланина; Перед готовкой очищенный картофель рекомендуется замочить в воде на какое-то время. Тогда токсины уйдут в воду; Не нужно есть картошку, которая начал зеленеть.

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