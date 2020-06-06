Бари Алибасов таинственно исчез накануне своего дня рождения

Бари Алибасов пропал накануне своего дня рождения. 6 июня знаменитости исполняется 73 года, однако за пару дней до этого события он исчез из виду. Как рассказал 5-tv.ru PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин, его увез в неизвестном направлении сын.

«К сожалению, Бари Каримович ни с кем не входит на связь. Даже сегодня. Как известно, сын известного продюсера Бари-младший увез отца из квартиры в Мерзляковском переулке 4 июня. С тех пор о судьбе продюсера ничего не известно. Сам Бари-младший что-то скрывает и ничего не рассказывает», — сообщил директор продюсера.

При этом он выразил уверенность, что Алибасов точно не находится дома. Конкретных планов на день рождения, по его словам, у него тоже не было.

Исчезновение продюсера может быть связано со скандальной историей вокруг квартиры супруги Алибасова Лидии Федосеевой-Шукшиной, подозревают фанаты. Как пишет портал TeleProgramma.pro, стороны конфликта уже не один месяц спорят о принадлежности недвижимости. Ранее 5-tv.ru разбирался в том, зачем Алибасов переписал квартиру Шукшиной на своего помощника.