Зачем Алибасов переписал квартиру Шукшиной на своего помощника?

Бари Алибасов оформил квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной на своего помощника. СМИ пишут: это известие сильно ударило по состоянию здоровья актрисы. Из-за чего продюсер решил отдать имущество супруги чужому человеку? Почему Шукшина якобы считает, что муж ее предал? И в чем Алибасов обвиняет свою падчерицу Ольгу? Только в программе «Светская Хроника»!

СМИ облетела тревожная новость: здоровье Лидии Федосеевой-Шукшиной резко ухудшилось. Причиной называют разногласия в семье. Актриса переписала квартиру в Новой Москве, купленную не так давно, на мужа, Бари Алибасова. Позже он оформил это жилье на своего личного помощника, Сергея Моцаря.

«Новая Москва, там новая квартира, которую надо было оформить. Я ее, эту квартиру, записал на Серегу», — рассказал продюсер в интервью программе «Светская Хроника».

Молодой человек работает с Алибасовым уже десять лет. Когда продюсер выпил средство для прочистки труб, именно Моцарь помогал ему восстановить здоровье. Может, таким образом Алибасов решил отговорить Сергея за верную службу?

Алибасов: «Даже когда к Лиде приезжаю, Серега никогда не заходит в квартиру. Но он почему-то считает, что у меня с Лидой настолько близкие интимные отношения, что там не должно быть никого более».

А недавно в сети появилось открытое письмо Лидии Николаевны, в котором она сообщает, что не собиралась дарить квартиру не только помощнику Алибасова, но и самому Бари.

«Я спросила у Бари, что за документы. Муж улыбнулся и сказал: „Подписывай, Лида, подписывай, раз уж мы приехали“. Адвокат показал, где мне необходимо расписаться. Никто из них не счел нужным объяснить мне суть данного документа. А самой мне и в голову не могло прийти, что, оказывается, это был договор дарения на мою последнюю жилплощадь, в Новой Москве, в пользу Бари», — призналась Лидия Федосеева-Шукшина.

Адвокат Алибасова Сергей Жорин предусмотрительно записал все происходящее на камеру. В качестве доказательства того, что все происходило в рамках закона.

Жорин: «Я записываю видео, как Лидия Николаевна только что подписала договор дарения квартиры Бари Каримовичу Алибасову. Лидия Николаевна, вы добровольно это сделали? Вы понимаете значение этого всего? И делаете это добровольно? Без принуждения?»

Жорин предполагает, что письмо, выложенное в интернет, писала не Шукшина.

Жорин: «Это письмо за нее кто-то подготовил и убедил ее, что в интересах Лидии Николаевны его распространить».

Согласен с адвокатом и Алибасов. Он не верит, что жена может обвинять его в обмане:

«Нет, я Лиду безумно люблю, безумно, нет равных, женщин, равных ей».

Бари Каримович утверждает: настоящее зло в этой истории не он, а младшая дочь Шукшиной — Ольга, которая уже много лет пытается обобрать родительницу до копейки.

Алибасов: «Она все прикармливала к себе».

Дочь якобы даже посягнула на главную ценность — квартиру на улице Бочкова, которая когда-то принадлежала великому писателю и где сейчас живет Лидия Николаевна. Правда, находится она там одна.

Бари: «Неужели эта *** претендует на эту квартиру? Потому что, в принципе, это не квартира, это музей Шукшина».

Продюсер рассказал: после того, как женщина вернулась в Россию, она так и не смогла наладить отношения ни с кем из родных:

«Она вдруг возникла, откуда она возникла? Ее не было. Оля — дочка Лиды, с которой не общается никто в семье».

По словам Алибасова, Ольга ненавидит мать:

«Я думаю, что у Оли есть самая главная цель в ее жизни, чтобы мама умерла».

И только для того, чтобы спасти имущество супруги от младшей дочери, пришлось переписать одну из квартир на Сергея.

Жорин: «Это распространенная практика. И фактически владелец в подобных случаях называется бенефециар. Он фактический владелец, а юридическим является доверенное лицо».

Алибасов делится: все под контролем. И как только понадобится, документы на собственность будут переоформлены.

Алибасов: «У Сереги тоже хорошо, у него нет проблем с квартирой. У него своя квартира».

Бари Каримович сейчас всерьез обеспокоен другим. Его волнует здоровье Лидии Николаевны. Шоумен признается: жена для него — самый главный человек:

«Все, что я делаю в своей жизни — я делаю для того, чтобы Лиде было хорошо».

Мужчина надеется, что любимая скоро поправится и супруги, наконец, встретятся после долгой разлуки. Ведь он так соскучился.