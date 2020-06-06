«Чтобы певцу петь, он должен дышать»: Путин о возможности летних концертов

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Карина Бернтгольц
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Президент РФ провел онлайн-совещание с деятелями культуры, участники которого делились своими предложениями по развитию сферы после снятия ограничительных мер.

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Фото, видео: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин вместе с деятелями культуры в ходе онлайн-совещания в день русского языка обсудил вопросы развития сферы после снятия ограничительных мер. Российский лидер отметил, что, безусловно, хочется как можно быстрее вернуться к привычной жизни, однако вопросы здоровья граждан — в приоритете.

Во время заседания художественный руководитель Мариинского театра и дирижер Валерий Гергиев задал главе государства вопрос о возможности проведения музыкантами летних концертов. Отвечая на него, Путин в очередной раз отметил важность обеспечения безопасности всех россиян вне зависимости от сферы их деятельности.

«Чтобы певцу петь — он должен дышать. При поражении легких на 75-80% это очень сложно», — метафорически ответил президент.

В то же время, комментируя пожелания Георгиева относительно возможности для его коллектива уехать на гастроли в Италию, глава РФ подчеркнул, что в некоторых случаях можно договориться отдельно.

«Я был бы счастлив, если бы вы поехали в Италию. Но они только что об этом объявили. Остальные страны закрыты для граждан РФ. И никого не пускают. Приехали — прямо с границы назад. То же самое в США. Просто граждан РФ сегодня за границу не пускают, кроме каких-то экстраординарных случаев, о которых нужно договариваться отдельно. У вас выдающийся коллектив. Может быть, можно и по вашему коллективу договориться отдельно», — добавил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в рамках совещания с представителями сферы культуры Владимир Путин назвал русский язык основой национальной идентичности.

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