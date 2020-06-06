Владимир Путин назвал русский язык основой национальной идентичности

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Карина Бернтгольц
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В ходе онлайн-совещания с деятелями культуры президент РФ оценил роль русского языка как фактора, объединяющего общество.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин провел совещание по видеосвязи с деятелями культуры. Глава РФ обратился к представителям сферы в день русского языка и начал свою речь с оценки языка как фактора, объединяющего все народы страны.

«Для нашей страны русский язык — много больше, чем просто средство общения. Он объединяет все народы России, является основой нашей национальной идентичности, нашим великим наследием, уникальным по своей образности, четкости, меткости, выразительности и красоте», — подчеркнул российский лидер.

Как пишет «Экономика сегодня», соответствующее заявление Путин сделал в День русского языка, приуроченного в стране ко дню рождения великого русского поэта и писателя Александра Пушкина. Во встрече, проводимой по видеосвязи, приняли участие глава Роспотребнадзора Анна Попова, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова, глава Бурятии Алексей Цыденов, советник президента Владимир Толстой.

Ранее 5-tv.ru писал, что граждане РФ считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы.

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