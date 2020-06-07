«Пока-пока»: «задолжавшая сотку» Рудковская убежала от требовательного Плющенко

Известный фигурист Евгений Плющенко и его звездная супруга Яна Рудковская по старой доброй традиции продолжают радовать поклонников смешными видеороликами, снятыми для поддержания бодрости и оптимизма граждан во время пандемии.

На сей раз съемки короткометражки проходили без участия наследника пары, известного в сети по милому прозвищу Гном Гномыч, однако на просмотрах и «лайках» это никак не отразилось. Пара разыграла забавную сценку под песню примадонны Аллы Пугачевой «Речной трамвайчик».

«Привет-привет!» — здоровается с любимым супругом Рудковская из открытого окошка.

«Ты когда мне сотку отдашь?!» — в ответ произносит Плющенко.

«Пока-пока!» — недолго думая произносит Яна и поспешно удаляется с улыбкой на лице.

В описании звезда иронично заметила, что разговор с мужем «выдался на славу».

Несмотря на то, что звездная чета выпускает шуточные ролики почти каждый день на протяжение трех месяцев, фолловеры продолжают активно их комментировать. Причем все, как один, единогласно заверяют, что каждое новое видео лучше предыдущего в миллионы раз. А некоторые даже признаются, что буквально «подсели» на милые семейные сценки.

«Кто-нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост просто огонь!»

«Какие вы все-таки классные! Смотрю, как сериал!»

«Мне нравится, что вас муж поддерживает в этих смешных видео!»

«Супер! Пересматриваю постоянно! Кажется, у меня зависимость…» — отмечают пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru опубликовал взорвавшее сеть видео, где «домашний» Евгений Плющенко позирует на камеру с младенцем на руках.