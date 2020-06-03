«Вы первые, кому я это показываю»: Плющенко с «младенцем» рассмешил фанатов

Легенда отечественного спорта, фигурист Евгений Плющенко и его звездная супруга Яна Рудковская продолжают выкладывать в сеть забавные ролики. Очередную часть «гламурного сериала» поклонники четы окрестили «чудесной встречей отца и новорожденного».

Так, на кадрах нового Insta-видео Плющенко сидит на стуле возле стен загородного дома и нежно укачивает нечто, завернутое в детское одеялко. При этом, постоянно наклоняется к импровизированному малышу и даже целует его в лоб.

«Вы первые, кому я это показываю…» - загадочно подписал пост Евгений.

Увиденное сперва шокировало пользователей сети. Многие даже подумали, что пара успела обзавестись еще одним ребенком, сидя в самоизоляции. Однако позже выяснилось, что на руках у спортсмена был его любимый домашний питомец по кличке Панчо.

«Это мы после купания! Панчулики после купаши», — тут же пояснил заботливый «отец» собаки.

Instagram @plushenkoofficial

Фолловеры оценили оригинальную идею фигуриста на «ура!», при этом заметив, что поражены столь сильной любовью Плющенко к животным.

«Да они те же детки! Просто чудо какое-то!»

«Я так и думала! Какая чудесная встреча!»

«Так мило и трогательно… Евгений, вы потрясающий отец для Панчо!»

«А вообще тебе очень идет! Прелесть какая!» — обращались к фигуристу подписчики.

Известно, что всего в доме селебрити проживают семь собак. Кстати покупка последнего стала для Рудковской настоящим сюрпризом. Не ожидав подвоха, музыкальный продюсер даже отругала Плющенко за спонтанную покупку щенка породы кане-корсо. Но вскоре согласилась взять на «воспитание» и его.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Яну Рудковскую обвинили в плагиате контента для блога.