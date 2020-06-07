Скандально известный артист Гоген Солнцев, проживающий с женой и любовницей, заявил, что остался без средств к существованию на фоне пандемии COVID-19, пишет «Собеседник.ru». На фоне творящегося хаоса, эпатажный шоумен решил примкнуть к числу селебрити, ратующих за справедливое распределение пособий между пенсионерами, медиками и артистами.

В частности, в беседе со СМИ Гоген заявил, что полностью поддерживает продюсера Иосифа Пригожина, заявившего о «бедственном» положении многих звезд шоу-бизнеса.

«Иосиф прав: многие артисты оказались на грани нищеты, Особенно звезды 1990-х. Они получали от 100 до 200 тысяч рублей за концерт. Но сейчас лишились и этого небольшого заработка. Вместо того, чтобы ругать Пригожина, все же нужно понять: такие гонорары, как у Лепса и Аллегровой, есть у единиц», — с прискорбием констатировал певец.

Instagram @solntcev

А также добавил, что на личном примере прочувствовал, какого это — остаться без заработка в тяжелое время. По словам Солнцева, сегодня он, его супруга-пенсионерка Екатерина Терешкович, а также любовница Лидия живут буквально впроголодь.

«Мы живем втроем на хлебе и воде. Вскоре я расскажу о своей непростой ситуации. А пока попрошу: прекратите травить Пригожина. Я боюсь за его состояние. Такую травлю трудно пережить. Я искренне верю, что Иосиф — сильный мужчина и обязательно справится», — подытожил Гоген.

Instagram @solntcev

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсер Иосиф Пригожин объяснил нерадивым хейтерам, зачем артистам помощь из госбюджета.