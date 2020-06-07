«Иосиф прав!» — живущий с женой и любовницей Гоген Солнцев пожаловался на нищету

|
Виктория Андреева
44

Эпатажный певец признался, что последние месяцы сидит на «хлебе и воде».

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @solntcev

Скандально известный артист Гоген Солнцев, проживающий с женой и любовницей, заявил, что остался без средств к существованию на фоне пандемии COVID-19, пишет «Собеседник.ru». На фоне творящегося хаоса, эпатажный шоумен решил примкнуть к числу селебрити, ратующих за справедливое распределение пособий между пенсионерами, медиками и артистами.

В частности, в беседе со СМИ Гоген заявил, что полностью поддерживает продюсера Иосифа Пригожина, заявившего о «бедственном» положении многих звезд шоу-бизнеса.

«Иосиф прав: многие артисты оказались на грани нищеты, Особенно звезды 1990-х. Они получали от 100 до 200 тысяч рублей за концерт. Но сейчас лишились и этого небольшого заработка. Вместо того, чтобы ругать Пригожина, все же нужно понять: такие гонорары, как у Лепса и Аллегровой, есть у единиц», — с прискорбием констатировал певец.

Instagram @solntcev

А также добавил, что на личном примере прочувствовал, какого это — остаться без заработка в тяжелое время. По словам Солнцева, сегодня он, его супруга-пенсионерка Екатерина Терешкович, а также любовница Лидия живут буквально впроголодь.

«Мы живем втроем на хлебе и воде. Вскоре я расскажу о своей непростой ситуации. А пока попрошу: прекратите травить Пригожина. Я боюсь за его состояние. Такую травлю трудно пережить. Я искренне верю, что Иосиф — сильный мужчина и обязательно справится», — подытожил Гоген.

Instagram @solntcev

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсер Иосиф Пригожин объяснил нерадивым хейтерам, зачем артистам помощь из госбюджета.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
68.63
-0.39 77.97
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:23
«Иосиф прав!» — живущий с женой и любовницей Гоген Солнцев пожаловался на нищету
7:07
Багровые реки Норильска
6:51
Онищенко призвал власти Москвы «ускориться» в снятии режима ограничений
6:36
Протесты в США — невообразимое нагромождение насилия, покаяния и безумия
6:16
Что стало истинной причиной развода «буржуя» Валерия Николаева и Ирины Ампексимовой?
6:01
Обыкновенное чудо: как живут многодетные семьи в России

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок