«Иосиф прав!» — живущий с женой и любовницей Гоген Солнцев пожаловался на нищету
Эпатажный певец признался, что последние месяцы сидит на «хлебе и воде».
Закрыть
Смотрите также:
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака
Гнев и конфликты: астролог предупредил об опасностях грядущих летних затмений
Дарья Мороз показала фото дочери от Богомолова с младшей тетей
Фото, видео: Instagram @solntcev
Скандально известный артист Гоген Солнцев, проживающий с женой и любовницей, заявил, что остался без средств к существованию на фоне пандемии COVID-19, пишет «Собеседник.ru». На фоне творящегося хаоса, эпатажный шоумен решил примкнуть к числу селебрити, ратующих за справедливое распределение пособий между пенсионерами, медиками и артистами.
В частности, в беседе со СМИ Гоген заявил, что полностью поддерживает продюсера Иосифа Пригожина, заявившего о «бедственном» положении многих звезд шоу-бизнеса.
«Иосиф прав: многие артисты оказались на грани нищеты, Особенно звезды 1990-х. Они получали от 100 до 200 тысяч рублей за концерт. Но сейчас лишились и этого небольшого заработка. Вместо того, чтобы ругать Пригожина, все же нужно понять: такие гонорары, как у Лепса и Аллегровой, есть у единиц», — с прискорбием констатировал певец.
А также добавил, что на личном примере прочувствовал, какого это — остаться без заработка в тяжелое время. По словам Солнцева, сегодня он, его супруга-пенсионерка Екатерина Терешкович, а также любовница Лидия живут буквально впроголодь.
«Мы живем втроем на хлебе и воде. Вскоре я расскажу о своей непростой ситуации. А пока попрошу: прекратите травить Пригожина. Я боюсь за его состояние. Такую травлю трудно пережить. Я искренне верю, что Иосиф — сильный мужчина и обязательно справится», — подытожил Гоген.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсер Иосиф Пригожин объяснил нерадивым хейтерам, зачем артистам помощь из госбюджета.
Читайте также
94%
-0.39 77.97
0.65
Нашли ошибку?