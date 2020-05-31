«Имеют право»: Пригожин объяснил, зачем артистам помощь из госбюджета

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Виктория Андреева
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Продюсер настаивает: музыканты и актеры нуждаются в поддержке равно как медики или пенсионеры.

«Имеют право»: Пригожин объяснил, зачем артистам помощь из госбюджета

Фото: Instagram @prigozhin_iosif

Именитый продюсер Иосиф Пригожин, оказавшийся в центре грандиозного скандала с «бедствующими в пандемию артистами», объяснил, почему считает правильным, чтобы селебрити обращались за помощью к государству в кризисный момент.

По словам бизнесмена, нет ничего зазорного в том, чтобы известные актеры, певцы и люди других творческих профессий могли рассчитывать на компенсацию от правительства. Ведь это — «финансовая подушка, которая выручит, если станет очень плохо». Тем более, что большинство из них исправно платит налоги.

«И у меня есть моральное право на это. Но государство нас не ласкает, оно не дает нам индивидуальные преференции, а телевидение живет по своим законам», — пояснил Пригожин в беседе с »Вечерней Москвой».

Instagram @prigozhin_iosif

В то же время продюсер поспешил напомнить окружающим, что никто не вправе обсуждать доходы другого человека. В том числе, его личный бюджет. По словам Иосифа, то, что происходит в настоящий момент, можно охарактеризовать не иначе как «цирк-шапито».

«И кто вообще решил, что Пригожин богатый, что он и так проживет, что у него денег куры не клюют?! Кому какая разница?!» — недоумевал бизнесмен.

Известно также, что на фоне тяжелой ситуации с COVID-19 заявку на получение единоразовых выплат работникам уже одобрили нескольким медийным персонам. В частности, по версии издания »Собеседник», певцу Диме Билану, Николаю Баскову, а также телеведущей Регине Тодоренко.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, кто положил начало грандиозному скандалу о «бедствующих в пандемию артистах», и чем закончилось противостояние Иосифа Пригожина и музыканта Сергея Шнурова.

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