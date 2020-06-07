Instagram хочет запретить встраивать чужие публикации
Перед тем как опубликовать фотографию или изображение из Instagram нужно будет получить разрешение автора.
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Instagram собирается запретить использовать размещенные пользователями публикации без их разрешения на других интернет-ресурсах — даже с использованием кода для вставки, сообщает Ars Techinca со ссылкой на информацию компании Facebook.
Сейчас сервис не наделяет никого авторскими правами на фотографии и изображения, но его политика требует, чтобы третьи лица спрашивали разрешение на использование публикации на своем сайте у автора. Если правило станет обязательным, отсутствие специального разрешения от правообладателя станет для него основанием для подачи иска в суд.
Как отмечает издание, нововведение станет неожиданным сюрпризом для тех пользователей, которые считают, что встраивание изображений, а не размещение их непосредственно, обеспечивает им защиту от претензий авторов. И оно однозначно порадует профессиональных фотографов, поскольку оно укрепит их позиции в переговорах с издателями.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что поэтесса Анастасия Рыбачук требует компенсации в более чем полтора миллиона рублей от продюсера Виктора Дробыша, композитора Георгия Волева и певицы Настасьи Самбурской. Она утверждает, что у нее украли стихотворение.
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