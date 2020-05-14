«Крепостное право отменили»: обиженная поэтесса грозит Виктору Дробышу судом
Литератор обвиняет Дробыша, Самбурскую и композитора Волева в том, что они без ее ведома использовали в песне ее текст, и подала иск в суд.
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Фото, видео: Instagram @nasty_rybka; 5-tv.ru
Поэтесса Анастасия Рыбачук, которая недавно подала в суд на продюсера Виктора Дробыша, композитора Георгия Волева и певицу Настасью Самбурскую, записала видеообращение к ответчикам. Она настаивает, что у нее украли стихотворение «Мечта» и требует компенсации в более чем полтора миллиона рублей.
В своем обращении Рыбачук рассказывает, что недавно посетила музей-усадьбу Кусково, где познакомилась с многими произведениями искусства, созданными в XVIII веке безымянными крепостными художниками, скульпторами и композиторами. Все эти картины, скульптуры и ноты являлись собственностью Шереметьевых, владевших усадьбой.
По ее словам, категориями того же столетия мыслят и ответчики по ее делу.
«Ответчик реально считает, что свой продукт, результат своего таланта, опыта, времени я создаю просто для того, чтобы он мог без спроса его взять, поставить свою фамилию в РАО как автора текста, распоряжаться правами на этот текст, передать его исполнителю, выбор которого не согласовал со мной, приосаниваться на фоне этого продукта», — заявляет Анастасия Рыбачук.
По ее словам, ответчики зарабатывают на ее продукте, не делясь с ней, и при этом еще и нападают на нее в агрессивной форме, когда она «посмела заявить о своих законных правах».
«Уважаемый ответчик, у меня для вас плохие новости: крепостное право отменили… Вы предлагаете мне вместо судов заняться написанием стихов, а я предлагаю вам изучить уже наконец законодательство XXI века», — иронично заключает Рыбачук.
Ранее 5-tv.ru писал, что Виктор Дробыш резко ответил на обвинения поэтессы и заявил, что все это дело рук умелых пиарщиков, решивших раздуть скандал на пустом месте.
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