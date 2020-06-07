Алина Загитова потеряла 50 тысяч долларов из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса звезды шоу-бизнеса, а также спортсмены лишись своего заработка. По этой причине многие из них задумались о том, как стабилизировать свое финансовое положение. Так, фигуристка Алина Загитова решила вернуться в большой спорт. Об этом сообщает «Экспресс-газета».

В прошлом году олимпийская чемпионка заявила об окончании спортивной карьеры. Загитова объяснила — она выиграла всевозможные медали и награды и теперь хочет выступать в ледовых шоу.

Однако из-за карантина все концертные площадки закрыты, а массовые мероприятия отменены, поэтому выступать Алина Загитова пока не может. Это сильно ударило по заработку фигуристки: потеряла уже около 50 тысяч долларов.

По этой причине олимпийская чемпионка захотела вновь вернутся в сборную России. Федерация пошла на встречу и вернула Загитову в команду.

Тренер Алины Этери Тутберидзе на данный момент находится в режиме самоизоляции после приезда из США 31 мая, поэтому фигуристку курируют Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алину Загитову признали олимпийской иконой стиля.