«Очередная шумиха»: Александр Шлеменко о завершении карьеры Конора Макгрегора

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Василий Заика
Эксклюзив 25

Российский боец смешанного стиля прокомментировал заявление ирландского коллеги.

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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко в эксклюзивном интервью 5-tv.ru прокомментировал заявление ирландского коллеги Конора Макгрегора о завершении карьеры.

По словам 36-летнего спортсмена, бывший чемпион UFC не является для него примером и за его профессиональными успехами он не следит. Александр Шлеменко подчеркнул, что не может воспринимать слова Конора Макгрегора серьезно.

«Это трюк старый, многие им пользуются, чтобы привлечь к себе определенное внимание. Сейчас на пандемии каким-то способом сложно заявить о себе. Очередная шумиха, очередной какой-то способ по привлечению внимания, еще каких-то моментов. Я не думаю, что он уйдет! Даже если он уйдет, то ненадолго», — заявил Александр Шлеменко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.

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