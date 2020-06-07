Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Свое заявление 31-летний ирландец опубликовал на своей странице в Twitter.

«Эй, ребята, я решил уйти из единоборств. Спасибо всем вам за удивительные воспоминания!» — написал боец смешанных единоборств.

Свой пост Конор Макгрегор сопроводил совместной фотографией с матерью. Снимок, по его словам, был сделан после очередного чемпионского боя.

Конор Макгрегор родился 14 июля 1988 в южной части Дублина. Там он впервые проявил интерес к спорту и занялся футболом. Спортсмен играл за «Лудерс Селтик» и болел за клуб английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед».

В 2006 году будущий боец UFC вместе с семьей перебрался в Лукан. После окончания школы Конор Макгрегор стал учиться на водопроводчика. Вскоре спортсмен проявил интерес к борьбе, а позднее и к единоборствам.

По состоянию на апрель 2020 года ирландец занимает девятую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Макгрегор похвастался поеданием мертвого насекомого.