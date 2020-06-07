«Он гад!» — Продюсер Рудинштейн о считающем Кокшенова бездарным Панине

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Василий Заика
Эксклюзив 232

Создатель фестиваля «Кинотавр» уверен, что звезда комедий не заслуживает плохих слов.

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Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; 5-tv.ru

Тема:
Алексей Панин

Заслуженный работник культуры РФ, создатель фестиваля «Кинотавр», кинокритик Марк Рудинштейн в эксклюзивном интервью 5-tv.ru прокомментировал высказывание актера Алексея Панина о «бездарности» ушедшего из жизни Михаила Кокшенова, как режиссера.

Продюсер подчеркнул, что звезда комедий был хорошим артистом и неравнодушным человеком.

«С первой версией я согласен, а со второй нет! Потому что я считаю, что артист хороший, а режиссер, действительно, он плохой. Я никогда не был близок с ним. Я могу судить только по его работам. Он приезжал ко мне на фестиваль, он был хорошим парнем, я не могу ничего плохого о нем сказать. Человек, который не был равнодушным к окружающему миру, к своим коллегам», — сказал Марк Рудинштейн.

Кинокритик подчеркнул, что считает изречение Алексея Панина неприличным. Марк Рудинштейн уверен, что Михаил Кокшенов не заслуживает плохих слов.

«Я считаю, что недостойно! А Панин — это жлоб который?! У меня даже в голове соскочило, что это не умерший (Андрей — Прим.ред.) Панин, а который сейчас существует. Конечно, неприлично! Он гад! Что с него взять?! Недостойно! Такой человек, как Кокшенов, не заслуживает плохих слов. О Панине я даже говорить не хочу. Человек вне закона, вне человеческих законов! Что говорить о нем?!» — заключил Марк Рудинштейн.

Звезда комедий Михаил Кокшенов скончался 5 июня на 84-м году жизни. По информации 5-tv.ru, актер страдал от онкологического заболевания и лежал в реабилитационном центре в Московской области. В последнее время его состояние было тяжелым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Васильева жестко отреагировала на заявление Алексея Панина, который назвал Михаила Кокшенова самым бездарным режиссером и «деревянным» актером.

Тема:
Алексей Панин
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