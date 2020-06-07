Татьяна Васильева в эксклюзивном интервью 5-tv.ru жестко отреагировала на заявление Алексея Панина, который назвал Михаила Кокшенова самым бездарным режиссером и «деревянным» актером.

«И что теперь я должна сказать, что Панин мудак, скажите?! Он был мудаком и останется мудаком по жизни! Это его кредо!» — сказала Татьяна Васильева.

Народная артистка РФ подчеркнула, что Михаил Кокшенов был уникальным и мог своим участием украсить самый бездарный фильм. Татьяна Васильева уверена, что актер обладал редкими качествами и был по истине «народным» для россиян.

«Я считаю, что Кокшенов — его уникальность в том, что он мог украсить любую картину! Самую бездарную! Это актер народный! Он из метро, откуда угодно этот человек! Его все признают своим, народ наш! Это ценное и редкое качество! Хотя он не играл больших ролей, но всегда был на месте! Всегда был уместен, и обаятелен, и с юмором, и никогда из себя ничего не изображал!» — сказала Татьяна Васильева.

Актриса добавила, что относилась к Михаилу Кокшенову с глубоким уважением и считает его уход из жизни очередной большой потерей для кинематографа.

Звезда комедий Михаил Кокшенов скончался 5 июня на 84-м году жизни. По информации 5-tv.ru, актер страдал от онкологического заболевания и лежал в реабилитационном центре в Московской области. В последнее время его состояние было тяжелым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексей Панин назвал Михаила Кокшенова самым бездарным режиссером.