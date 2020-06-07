«Это его кредо!» — Татьяна Васильева о назвавшем Кокшенова бездарным Панине
Народная артистка РФ отметила, что звезда комедий мог украсить собой любую картину.
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Фото, видео: globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova, 5-tv.ru
Татьяна Васильева в эксклюзивном интервью 5-tv.ru жестко отреагировала на заявление Алексея Панина, который назвал Михаила Кокшенова самым бездарным режиссером и «деревянным» актером.
«И что теперь я должна сказать, что Панин мудак, скажите?! Он был мудаком и останется мудаком по жизни! Это его кредо!» — сказала Татьяна Васильева.
Народная артистка РФ подчеркнула, что Михаил Кокшенов был уникальным и мог своим участием украсить самый бездарный фильм. Татьяна Васильева уверена, что актер обладал редкими качествами и был по истине «народным» для россиян.
«Я считаю, что Кокшенов — его уникальность в том, что он мог украсить любую картину! Самую бездарную! Это актер народный! Он из метро, откуда угодно этот человек! Его все признают своим, народ наш! Это ценное и редкое качество! Хотя он не играл больших ролей, но всегда был на месте! Всегда был уместен, и обаятелен, и с юмором, и никогда из себя ничего не изображал!» — сказала Татьяна Васильева.
Актриса добавила, что относилась к Михаилу Кокшенову с глубоким уважением и считает его уход из жизни очередной большой потерей для кинематографа.
Звезда комедий Михаил Кокшенов скончался 5 июня на 84-м году жизни. По информации 5-tv.ru, актер страдал от онкологического заболевания и лежал в реабилитационном центре в Московской области. В последнее время его состояние было тяжелым.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексей Панин назвал Михаила Кокшенова самым бездарным режиссером.
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