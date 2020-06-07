Возлюбленная Виторгана Нинидзе решилась на переезд вместе с сыном

|
Карина Бернтгольц
104

На своей странице в Facebook актриса разместила объявление о поиске квартиры.

Возлюбленная Виторгана Нинидзе решилась на переезд вместе с сыном

Фото: ТАСС / Карпухин Сергей

Возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе решилась на переезд. Грузинская актриса подыскивает квартиру, в которой могла бы жить вместе с сыном. Объявление о поиске апартаментов звезда разместила на своей странице в Facebook и попросила своих знакомых помочь в решении этого вопроса.

«Друзья! Я и мой четырехлетний сын, ищем квартиру, для счастливого проживания. Запрос таков: двухкомнатная (изолированные комнаты от кухни), чистая, светлая, с наличием кухни и бытовой техники на ней, желательно с ванной. Район: Басманный, Хамовники, Пресня», — говорится в посте.

Facebook.com @nino.ninidze.3

Поклонникам показались запросы Нинидзе довольно скромными. Впрочем, больше всего, как отмечает «Экспресс-газета», их удивил тот факт, что по каким-то причинам артистка не торопится переезжать к своему избраннику Виторгану, у которого есть своя недвижимость в Москве. По данным издания, у бывшего супруга Ксении Собчак в столице две своих квартиры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Максим Виторган опубликовал уморительное видео с Нино Нинидзе в главной роли. На кадрах актриса предстала в образе сварливой тетки с оттопыренной губой, заказывающей еду через мобильное приложение.

Читайте также

+23° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
68.63
-0.39 77.97
0.65
Бунт свободы и спорт под музыку. Что звезды сулят людям в период с 8 по 1...

Последние новости

18:01
Водитель автомобиля погиб в страшной аварии в центре Петербурга
17:57
Бунт свободы и спорт под музыку. Что звезды сулят людям в период с 8 по 14 июня?
17:38
Видео: Ferrari на огромной скорости влетел в Volkswagen Polo в центре Петербурга
17:29
«За гранью приличия»: Цымбалюк-Романовская объяснила свой пост о покойной Норкиной
17:16
Возлюбленная Виторгана Нинидзе решилась на переезд вместе с сыном
17:04
Пригожин позвал Шнурова вместе сходить к психиатру после слов о «Тете Лере»

Сейчас читают

«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок