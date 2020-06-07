Возлюбленная Виторгана Нинидзе решилась на переезд вместе с сыном

Возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе решилась на переезд. Грузинская актриса подыскивает квартиру, в которой могла бы жить вместе с сыном. Объявление о поиске апартаментов звезда разместила на своей странице в Facebook и попросила своих знакомых помочь в решении этого вопроса.

«Друзья! Я и мой четырехлетний сын, ищем квартиру, для счастливого проживания. Запрос таков: двухкомнатная (изолированные комнаты от кухни), чистая, светлая, с наличием кухни и бытовой техники на ней, желательно с ванной. Район: Басманный, Хамовники, Пресня», — говорится в посте.

Facebook.com @nino.ninidze.3

Поклонникам показались запросы Нинидзе довольно скромными. Впрочем, больше всего, как отмечает «Экспресс-газета», их удивил тот факт, что по каким-то причинам артистка не торопится переезжать к своему избраннику Виторгану, у которого есть своя недвижимость в Москве. По данным издания, у бывшего супруга Ксении Собчак в столице две своих квартиры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Максим Виторган опубликовал уморительное видео с Нино Нинидзе в главной роли. На кадрах актриса предстала в образе сварливой тетки с оттопыренной губой, заказывающей еду через мобильное приложение.